Защита бампера переднего к Ford Focus III 2014-, 2016 г. 6400 руб
возврат или обмен товара производится только по адресу: Меньковский тракт, 2
Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону. по Минску - 10 руб.;
по Республике Беларусь - 20 руб.
Есть машинокомплекты Ford Focus
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