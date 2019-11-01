Защита бампера переднего к Ford Focus III 2014-, 2016 г. 6400 руб

новая з/ч
Производство: Польша. Polcar.
Артикул 32321005
Гарантия 30 дней;
возврат или обмен товара производится только по адресу: Меньковский тракт, 2
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Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону. по Минску - 10 руб.;
по Республике Беларусь - 20 руб.
Форма оплаты
наличный расчет
банковские карты
01.11.2019

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