Защита бампера переднего к Ford Focus III 2014-, 2016 г. 6400 руб

Доставка Обратите внимание, что заказав запчасть с доставкой и без уважительных причин отказавшись от нее при получении, Вы попадаете в список неблагонадежных клиентов, что создаст Вам трудности при следующем заказе на сайте.

Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону. по Минску - 10 руб.;

по Республике Беларусь - 20 руб.