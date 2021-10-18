Диск штампованный R16, 5x108 к Ford Focus, 2015 г. 7800 руб
при покупке шин - пакеты в подарок;
скидка на шиномонтаж до 40%;
работа с юр. лицами с НДС далее
Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону. по Минску - от 4 шт. 5 руб., 3 шт. и менее - 10 руб.;
по РБ:
диски (2 шт./4 шт.): R13 – 17/19,6 R14-15 – 17/20,8
R16-18 – 19,6/25 R19-20 – 22/30,7;
шины (2 шт./4 шт.): R13 – 17/19,6 R14-15 – 19,6/25
R16-18 – 19,6/26,5 R19-20 – 20,8/28,5 далее
Есть машинокомплекты Ford Focus
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