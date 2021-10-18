Диск штампованный R16, 5x108 к Ford Focus, 2015 г. 7800 руб

Доставка Обратите внимание, что заказав запчасть с доставкой и без уважительных причин отказавшись от нее при получении, Вы попадаете в список неблагонадежных клиентов, что создаст Вам трудности при следующем заказе на сайте.

Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону.

по Минску - от 4 шт. 5 руб., 3 шт. и менее - 10 руб.;

по РБ:

диски (2 шт./4 шт.): R13 – 17/19,6 R14-15 – 17/20,8

R16-18 – 19,6/25 R19-20 – 22/30,7;

шины (2 шт./4 шт.): R13 – 17/19,6 R14-15 – 19,6/25

R16-18 – 19,6/26,5 R19-20 – 20,8/28,5