Диск штампованный R16, 5x108 к Ford Focus, 2015 г. 7800 руб

новая з/ч
R16, 6.5J, 5х108, ET 50, DIA 63.4
4 шт., гарантия 12 месяцев, цена за 1 шт.
Артикул 68562088_2
Бонус профессиональная помощь в подборе;
при покупке шин - пакеты в подарок;
скидка на шиномонтаж до 40%;
работа с юр. лицами с НДС далее
Гарантия до 24 месяцев
Доставка Обратите внимание, что заказав запчасть с доставкой и без уважительных причин отказавшись от нее при получении, Вы попадаете в список неблагонадежных клиентов, что создаст Вам трудности при следующем заказе на сайте.
Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону. по Минску - от 4 шт. 5 руб., 3 шт. и менее - 10 руб.;
по РБ:
диски (2 шт./4 шт.): R13 – 17/19,6 R14-15 – 17/20,8
R16-18 – 19,6/25 R19-20 – 22/30,7;
шины (2 шт./4 шт.): R13 – 17/19,6 R14-15 – 19,6/25
R16-18 – 19,6/26,5 R19-20 – 20,8/28,5 далее
Форма оплаты
наличный расчет
банковские карты
безналичный расчет
18.10.2021

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Обязательно уточняйте у продавца подробную информацию о товаре (наличие, цена, комплектация, состояние и т.д.)

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