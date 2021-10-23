Диск штампованный R16, 5x108.0 к Ford Focus, 2016 г. 9600 руб

новая з/ч
R16, 6.5J, 5х108.0, ET 50.0, DIA 63.3
цена за 1 шт (в наличии 4 диска). Подробнее о применяемости дисков можно уточнить у менеджера по телефону
Артикул 2577194
Бонус есть шоурум;
рассрочка/кредит;
шиномантаж (скидка 30%);
в наличии также автошины + весь спектр крепежа
Гарантия 12 месяцев
Доставка Обратите внимание, что заказав запчасть с доставкой и без уважительных причин отказавшись от нее при получении, Вы попадаете в список неблагонадежных клиентов, что создаст Вам трудности при следующем заказе на сайте.
Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону. по Минску - бесплатно;
по РБ - 25 рублей за 4 шт.
Форма оплаты
наличный расчет
банковские карты
безналичный расчет
23.10.2021

  Есть машинокомплекты Ford Focus

 Показать все шины R16 на Bamper.by

  Показать все запчасти к Ford Focus на Bamper.by

  Хочешь оценить работу продавца или прочитать отзывы о нем? Жми сюда!

Администрация Bamper.by не несет ответственности за информацию, указанную в объявлении.
Обязательно уточняйте у продавца подробную информацию о товаре (наличие, цена, комплектация, состояние и т.д.)

Обзоры

Как выбрать велосипед
Советы

Как отключить омыватели фар
Законы и ПДД

За что в Беларуси могут конфисковать автомобиль
8 121 717
Запчастей
34 941
Шин
22506
Продавцов