Диск штампованный R16, 5x108.0 к Ford Focus, 2016 г. 9600 руб
рассрочка/кредит;
шиномантаж (скидка 30%);
в наличии также автошины + весь спектр крепежа
Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону. по Минску - бесплатно;
по РБ - 25 рублей за 4 шт.
Есть машинокомплекты Ford Focus
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