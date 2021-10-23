Диск штампованный R16, 5x108.0 к Ford Focus, 2016 г. 9600 руб

Доставка Обратите внимание, что заказав запчасть с доставкой и без уважительных причин отказавшись от нее при получении, Вы попадаете в список неблагонадежных клиентов, что создаст Вам трудности при следующем заказе на сайте.

Подробную информацию об условиях доставки уточняйте у продавца по телефону.

по Минску - бесплатно;

по РБ - 25 рублей за 4 шт.